В Лаосе из-за прорыва плотины погибли 40 человек

Около 200 человек считаются пропавшими без вести

В Лаосе в результате прорыва плотины строящейся электростанции и наводнения более 40 человек погибли, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила лаосская волонтерская группа на своей странице в соцсети Facebook.

Катастрофа случилась в понедельник в районе Санамсай в провинции Аттапа на юге Лаоса, граничащей с Вьетнамом и Камбоджей.

После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС произошло наводнение, в результате которого затопило шесть из 42 деревень района Санамсай.

Лаосские СМИ сообщили во вторник, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова.

Официальных данных о количестве погибших пока не поступало.

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил ежемесячное заседание правительства и выехал вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения.

Напомним, в провинции Аттапа прорвало плотину на гидроэлектростанции Xepian-Xe Nam Noy. Наводнение накрыло шесть поселков, расположенных в непосредственной близости от объекта, спасатели обнаружили тела нескольких погибших, сотни человек пропали без вести.