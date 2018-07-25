В Лаосе из-за прорыва плотины погибли 40 человек
Около 200 человек считаются пропавшими без вести
В Лаосе в результате прорыва плотины строящейся электростанции и наводнения более 40 человек погибли, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила лаосская волонтерская группа на своей странице в соцсети Facebook.
Катастрофа случилась в понедельник в районе Санамсай в провинции Аттапа на юге Лаоса, граничащей с Вьетнамом и Камбоджей.
После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС произошло наводнение, в результате которого затопило шесть из 42 деревень района Санамсай.
Лаосские СМИ сообщили во вторник, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова.
Официальных данных о количестве погибших пока не поступало.
ຈາກເຫດສັນເຂື່ອນເຊປຽນເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ມີປະຊາຊົນຕິດຢູ່ບໍລິເວນເຂື່ອນທີ່ອ້ອມດ້ວຍນໍ້າປະລິມານຫລາຍ...Опубліковано Vientiane Rescue 1623 Понеділок, 23 липня 2018 р.
Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил ежемесячное заседание правительства и выехал вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения.
Напомним, в провинции Аттапа прорвало плотину на гидроэлектростанции Xepian-Xe Nam Noy. Наводнение накрыло шесть поселков, расположенных в непосредственной близости от объекта, спасатели обнаружили тела нескольких погибших, сотни человек пропали без вести.