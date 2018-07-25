У Лаосі через прорив греблі загинули 40 людей

Близько 200 осіб вважаються зниклими без вісті

У Лаосі в результаті прориву греблі електростанції і повені понад 40 людей загинули, ще близько 200 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила лаоська волонтерська група на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Катастрофа сталася в понеділок в районі Санамсай в провінції Аттапа на півдні Лаосу, що межує з В'єтнамом і Камбоджею.

Після прориву додаткової греблі ГЕС сталася повінь, в результаті якої затопило шість із 42 сіл району Санамсай.

Лаоські ЗМІ повідомили у вівторок, що в результаті повені понад 6,6 тисячі людей залишилися без даху над головою.

Офіційних даних про кількість загиблих поки не надходило.

У вівторок прем'єр-міністр Лаосу Тхонглун Сисуліт відклав щомісячне засідання уряду і виїхав разом із міністрами та іншими чиновниками на місце події, щоб контролювати пошуково-рятувальну операцію в районі повені.

Нагадаємо, в провінції Аттапа прорвало греблю на гідроелектростанції Xepian-Xe Nam Noy. Повінь накрила шість селищ, розташованих у безпосередній близькості від об'єкта, рятувальники виявили тіла кількох загиблих, сотні людей зникли без вісті.