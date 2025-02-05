На лампочці: чому не варто їздити на авто з порожнім баком

Так звана лампочка – оранжевий індикатор критичного залишку пального – загорається, коли в баку залишається 5 – 10 літрів бензину чи дизеля. На яких більшість машин можуть проїхати порядку 50 – 100 кілометрів. Що дає змогу водієві, який їздить недалеко від домівки, практикувати поїздки з постійно активованим індикатором. Ще частіше зловживають такою можливістю власники автомобілів з ГБО, яким бензин потрібен тільки для запуску і короткого прогріву двигуна. Між тим, декілька побічних нюансів при подібному підході до заповнення бака справді можуть бути.

Що відбувається в порожньому бензобаку

Ми не хотіли називати ці три загрози міфами, але спробували спростувати чи підтвердити їх.

Двигун наїсться бруду. Перший аргумент, який приводять апологети повного бака – якщо пального тільки "на дні", то насос (він сидить на дні бака) забиратиме до магістралі і відповідно до двигуна забагато бруду і осадів. Які, мовляв протягом служби автомобіля накопичуються саме на дні. І трохи правди у цих побоюваннях є.

Ні, бруд у двигун не потрапить, бо його не пропустять сітка паливоприймача на насосі і розташований далі фільтр. Але при тому вони будуть засмічуватись з особливою інтенсивністю, адже концентрація бруду у малому об’ємі пального буде підвищеною. Тобто той, то звик їздити з мінімальним залишком пального, насправді змушений замінювати сіточку насоса і фільтр частіше. Звісно, якщо він не робить це планово, згідно з регламентом автовиробника.

Загроза насосу. Друга немов загроза їзди "на лампочці" – перегрів насоса, який має охолоджуватись пальним і який виявляється позбавленим стабільного охолодження, коли хапає повітря через його низький рівень. Міркування не позбавлене сенсу. Проте, більшість сучасних баків спроектовані так, що насос сидить у такому собі стакані, кількість пального в якому майже не змінюється при коливаннях невисокого рівня під час маневрування авто. Тобто в більшості випадків (принаймні, на сучасних моделях) насос від порожнього бака не страждає.

Конденсат. Нарешті, є ще один аспект порожнього бака – волога, яка конденсується на його вільних стінках взимку. Кажуть, що при порожньому баку, коли всі його стінки всередині контактують з повітрям, на них конденсується води більше, ніж після заправки "до повного". Теоретично це так, але на практиці аргумент притягнутий за вуха.

Адже волога у кількості, яка може становити загрозу, накопичується в баку роками. При тому що геть повним, коли від конденсату захищені всі його стінки і "дах", бак буває протягом дуже короткого часу. Та і зрештою, скільки б вологи на дні не зібралося, вона не пропускається вже сіткою паливоприймача. А ще на її шляху є як мінімум один паливний фільтр – не рахуючи ще однієї сітки, яка часто стоїть на вході в кожну форсунку.

Коротко

Отже, якщо вам дуже подобається кататись з порожнім баком "на лампочці" – катайтесь. Загрози, про які стільки говорять бувалі водії, для сучасних машин швидше теоретичні. Хоча якщо ви педантична і небайдужа людина та звикли підтримувати авто у гарному технічному стані, ті додаткові десять-п’ятнадцять літрів пального у баку не будуть зайвими.