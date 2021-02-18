Лампадки и файеры: в Киеве завершилась акция памяти Небесной сотни
В Киеве вечером 18 февраля завершилось шествие памяти Небесной Сотни. Акция была приурочена к годовщине расстрелов протестующих во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Акция завершилась на улице Институтской. Участники шествия зажгли там лампадки и свечи, почтив память погибших во время Майдана.
Шествие началось после панихиды в Михайловском соборе. Идя на улицу Институтскую, часть участников пришла к Офису президента, где потребовали наказания виновных в расстрелах протестующих.
Возле Офиса президента участники акции зажгли файеры и повесили баннер о событиях Революции Достоинства.
Фото: шествие памяти в Киеве (РБК-Украина)
Напомним, сегодня в Украине чтят погибших во время расстрелов на Майдане.
Как писало РБК-Украина, сегодня украинский парламент взялся за процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана".