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Лампадки и файеры: в Киеве завершилась акция памяти Небесной сотни

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 22:21
Лампадки и файеры: в Киеве завершилась акция памяти Небесной сотни Фото: акция памяти Небесной Сотни в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 18 февраля завершилось шествие памяти Небесной Сотни. Акция была приурочена к годовщине расстрелов протестующих во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция завершилась на улице Институтской. Участники шествия зажгли там лампадки и свечи, почтив память погибших во время Майдана.

Шествие началось после панихиды в Михайловском соборе. Идя на улицу Институтскую, часть участников пришла к Офису президента, где потребовали наказания виновных в расстрелах протестующих.

Возле Офиса президента участники акции зажгли файеры и повесили баннер о событиях Революции Достоинства.

Фото: шествие памяти в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Украине чтят погибших во время расстрелов на Майдане.

Как писало РБК-Украина, сегодня украинский парламент взялся за процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана".

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