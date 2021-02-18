ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лампадки та фаєри: у Києві завершилася акція пам'яті Небесної сотні

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 22:21
Лампадки та фаєри: у Києві завершилася акція пам'яті Небесної сотні Фото: акція пам'яті Небесної Сотні в Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 18 лютого завершилася хода пам'яті Небесної Сотні. Акція була приурочена роковинам розстрілів протестувальників під час Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція завершилася на вулиці Інститутській. Учасники ходи запалили там лампадки та свічки, вшанувавши пам'ять загиблих під час Майдану.

Хода почалася після панахиди в Михайлівському соборі. Йдучи на вулицю Інститутську, частина учасників завітала до Офісу президента, де вимагали покарання винних у розстрілах протестувальників.

Біля Офісу президента учасники акції запалили фаєри та повісили банер щодо подій Революції Гідності.

Фото: хода пам'яті в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують загиблих під час розстрілів на Майдані.

Як писало РБК-Україна, сьогодні український парламент взявся за процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ Майдан акции Небесная сотня шествие
NEWS
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами