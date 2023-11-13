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Lamborghini, Ferrari і не тільки. У РФ масово ввозять люксові авто, попри санкції, - ЗМІ

Росія, Понеділок 13 листопада 2023 22:36
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Lamborghini, Ferrari і не тільки. У РФ масово ввозять люксові авто, попри санкції, - ЗМІ Архівне фото: У РФ масово ввозять люксові авто, попри санкції (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

До Росії після введення санкцій ввезли понад 1,3 тисячі елітних автомобілів і суперкарів на 230 млн доларів. Йдеться про Ferrari, Rolls-Royce та інші машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Верстка".

Потік поставок автомобілів відновився у 2023 році

З 15 березня 2022 року, коли ЄС і США заборонили експорт у Росію дорогих авто, на територію країни потрапили щонайменше 1319 розкішних машин загальною вартістю 229,6 млн доларів.

Одразу ж після введення санкцій ввезення в Росію автомобілів багаторазово впало: за дев'ять із половиною місяців 2022 року через російську митницю пройшло щонайменше 378 машин вартістю від 100 тисяч доларів кожна.

Однак із початком 2023 року їхній потік відновився - до середини жовтня, тобто теж за дев'ять із половиною місяців, у країну ввезли щонайменше 941 таку машину.

Які автомобілі найчастіше ввозять у РФ

Журналісти нарахували 12 компаній, чиї автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів потрапляли в Росію.

Найбільш популярним виявилися авто марки Land Rover: з моменту введення санкцій до Росії імпортували 551 автомобіль компанії. На другому місці Mercedes-Benz з 226 машинами, на третьому - Porsche зі 177 авто.

Також за 19 підсанкційних місяців було ввезено щонайменше:

  • 104 BMW;
  • 99 Audi;
  • 97 Toyota;
  • дев'ять Cadillac;
  • сім Rolls-Royce;
  • шість Jeep;
  • одна Maserati.

Крім того, до Росії потрапили щонайменше 42 суперкари: 32 Lamborghini і 10 Ferrari. Найдорожчий ввезений автомобіль - Ferrari 812 Competizione за майже 534 тисячі доларів.

Імпортували автомобілі переважно через посередників у третіх країнах. Найчастіше це були компанії з Киргизстану, Туреччини, ОАЕ та Білорусі.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Також Correctiv писало, що російські торгові компанії продовжили закуповувати зброю у Європі та США, попри санкції, які почали вводити ще у 2014 році.

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