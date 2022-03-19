Лагеря для российских военнопленных в Украине уже работают, - Венедиктова

"Уже есть (места в лагерях-ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция. Я хочу, чтобы мы были очень открыты. Мы работали в рамках международного гуманитарного права и нашего национального законодательства и не переходили какие-то границы, чтобы потом к нам были вопросы...",- рассказала Венедиктова.

По ее словам, помощь даже медицинская помощь военнопленным оказывается почти на (том же) уровне, как оказывается нашим защитникам.

"Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", - отметила Венедиктова.

На вопрос журналиста, что именно в этом контексте означало слово "почти" она ответила паузой.

"Я думаю, что моя пауза будет достаточным ответом (улыбается)", - резюмировала генпрокурор.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что военные ВСУ захватили в плен сотни российских военных. В связи с этим он не исключал создания специальных лагерей в соответствии с нормами международного права.

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