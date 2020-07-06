Лагард прогнозирует глубокие изменения в экономике из-за коронакризиса

Использование роботов и цифровизация ускорятся из-за пандемии
Коронавирусный кризис ускорит трансформацию экономики. Пандемия подтолкнет уже наметившийся сдвиг в сторону большей, автоматизации, более коротких цепочек поставок и более экологически чистых отраслей.
Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Bloomberg.
"Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным", - сказала она.
По ее словам, кризис нанесет удар по занятости и производству в первые два года, после чего ожидается рост производительности.
По словам Лагард, ЕЦБ считает, что цепочки поставок сократятся примерно на 35%, а использование роботов увеличится на 70-75%.
Она также отметила увеличение розничных онлайн-платежей с начала года и призвала Евросоюз создать единый цифровой рынок.
Лагард предупредила, что пандемии обычно усиливают неравенство с экономическими и социальными последствиями, которые центральный банк должен будет принять во внимание.
В то же время ЕЦБ необходимо будет сохранить свою денежно-кредитную политику исключительно свободной, и необходимо будет разработать финансовые инструменты, которые позволят финансировать экономические преобразования, сказала она
Глава ЕЦБ считает, что в еврозоне около двух лет будет наблюдаться понижательное давление на цены, но после этого может произойти перелом
"На динамику инфляции будут оказывать влияние, вероятно, сначала дезинфляционный, дефляционный аспект, а затем динамика инфляции", - сообщила она.
Напомним, глава Европейского центрального банка Кирстин Лагард заявила, что страны еврозоны прошли тяжелейший этап COVID-19, однако властям необходимо подготовиться к возможной второй волне.
Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард прогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может упасть на 15%.
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Автор: Александр Белоус