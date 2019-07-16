Лагард подаст заявление об отставке с поста главы МВФ, - Reuters

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подаст заявление об отставке со своего поста. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ее решением.

Отставка Лагард вызвана тем, что 2 июля Лагард была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка. Она сразу не ушла в отставку из-за неопределенности относительно того, одобрит ли новый Европейский парламент и другие инстанции ЕС ее кандидатуру, сообщили источники агентства.

Как сообщало РБК-Украина, 2 июля Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка. Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон.

Напомним, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердил кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.