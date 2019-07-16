Лагард подасть заяву про відставку з поста глави МВФ, - Reuters

Фото: Крістін Лагард (imf.org)

Крістін Лагард очолювала фонд з 2011 року

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард подасть заяву про відставку зі свого поста. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з її рішенням.

Відставка Лагард викликана тим, що 2 липня Лагард була висунута на пост глави Європейського центрального банку. Вона відразу не пішла у відставку через невизначеність щодо того, чи схвалить новий Європейський парламент та інші інстанції ЄС її кандидатуру, повідомили джерела агентства.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 липня Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з висуненням своєї кандидатури на пост голови Європейського центробанку. Обов'язки директора-розпорядника МВФ буде виконувати перший заступник Лагард Девід Ліптон.

Нагадаємо, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), до якої входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердила кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Наступним кроком будуть консультації з керуючим радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.