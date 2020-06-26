Лагард: еврозона прошла пик коронакризиса

Страны еврозоны, по всей видимости, прошли тяжелейший этап коронакризиса. При этом властям необходимо подготовиться к возможной второй волне.

Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, передает Reuters.

По ее словам, пик экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пройден, однако тревога сохраняется.

"Мы, вероятно, прошли низшую точку, и я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, может начаться серьезная вторая волна", - отметила Лагард.

Также сообщается, что согласно базовому сценарию ЕЦБ, экономика блока может сократиться на 8,7% в 2020 году после более чем двухмесячного карантина.

Напомним, весной Лагард заявляла, что коронавирус может вызвать в Европе крупный экономический шок; в апреле она уточняла, что пандемия привела к ухудшению ситуации в производственной сфере и на рынке труда.

В то же время Reuters писал, что Лагард на видеоконференции глав государств и правительств Европейского союза спрогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может обвалиться на 15%.