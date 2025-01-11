Лафет для перевезення авто: яка категорія прав потрібна водієві

З точки зору Правил дорожнього руху, не має значення, який саме тип причепу буксирує машина – бортовий, лафет чи цілу автодачу. Головне, щоб були дотримані деякі умови щодо маси причепа і тягача.

Категорія прав для причепа і лафета

Перш за все, майте на увазі, що п. 23.10 Правил дорожнього руху України дозволяє буксирувати легковим автомобілем причеп тільки за умови, що останній або має власні гальма, або має фактичну масу не більше половини фактичної маси своєї машини-тягача. Зрозуміло, що лафета це теж стосується, і згадування у формулюванні слова фактичний тут натякає на те, лафет порожній і лафет з машиною на ньому – це два різні випадки.

Щодо категорії у водійському посвідченні, картина така. ПДР України (п. 2.13) дозволяють буксирувати причіп вагою до 750 кг з тією категорію прав, яка потрібна для керування окремою машиною-тягачем. Відтак, коли ми говоримо про легковий автомобіль як такий, Правила "за умовчанням" дозволяють буксирувати лафет масою до 750 кг із стандартною категорією В у водійському посвідченні.

А якщо причеп/лафет важчий за 750 кг?

Неправильно думати, що важчий за 750 кг причіп з категорією В перевозити не дозволено. Насправді тут є цікавий нюанс, який не дає нам права відповісти на це питання однозначно.

У пункті 5 Постанови Кабміну № 340 від 08.05.1993 р. (з правками станом на 17.02.2021) дозволяється "водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів. При цьому водіям транспортних засобів категорії В дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа не перевищує 3500 кілограмів".

Таким чином є ситуації, коли і з важким лафетом можна обійтися звичайними правами. Але до того треба ретельному все обрахувати, запастися документами про вагу своєї машини, машини на лафеті і власне лафета. І зверніть увагу, що тут йдеться не про фактичну масу машини-тягача і причепа, а про дозволену максимальну масу – тобто про паспортні дані транспортних засобів.

Майте на увазі, що крім розрахунків і документів, певною проблемою для водія буде пошук лафета з невеликою власною масою. Ну і будьте готові до того, що відбутись найпростішою категорією В не вийде, якщо на лафеті у вас опиниться важка машина – оскільки порожній лафет зазвичай важить не менше 300 кг.

Між тим, типовий лафет з тих що пропонуються в оренду, має дві осі, надійну платформу з запасом міцності, таку ж саме апарель для заїзду – і відповідно важить він у півтора-два рази більше. Таким чином, "вільної" маси на вантаж, який можна перевезти на лафеті, в межах дозволених 3500 кг залишається не так вже і небагато. Бо від цього сумарного ліміту маси автопотяга доведеться також віднімати не тільки масу лафета, а ще й масу вашого автомобіля-тягача.

Коротко

Дозвольте нам нагадати, що навіть за найвдалішого збігу обставин відсутність потреби у підкатегорії ВЕ не звільняє вас від потреби мати навички керування автопотягом. Зрозуміло що набувати їх слід не під час перших поїздок шляхами загального користування, а завчасно, на вільних від випадкових машин та людей територіях. І не забудьте освіжити свої знання щодо тих пунктів українських ПДР, де йдеться про рух автопотягів. Адже для машин з причепом там є кілька особливих пунктів, які стосуються, зокрема, швидкості руху, розміщення пасажирів, світлових приладів тощо.