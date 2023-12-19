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На Ладижинській ТЕС сталася аварія: без світла кілька районів у Вінницькій області

Фото: на Ладижинській ТЕС сталася аварія (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

На Ладижинській теплоелектростанції сталася аварія у вівторок, 19 грудня, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька районів Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Вінницяобленерго".

"Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС ДТЕК. Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Вінницька областьТЕСЕлектроенергія