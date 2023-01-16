Ладижин залишився без тепла та гарячої води після ракетного обстрілу
Після ракетних ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури 14 січня у місті Ладижин Вінницької області зникла електроенергія. Це призвело до перебоїв із тепло- та водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Ладижинська ТЕС.
"Через численні атаки ворога на енергетичні підприємства країни в нашому місті тимчасово обмежене теплопостачання та постачання гарячої води", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що наразі енергетики разом з іншими службами цілодобово проводять ремонтні роботи по відновленню обладнання.
"Маємо дуже важливе прохання: за відсутності опалення просимо не зливати воду з батарей. Це викликає нестачу води у системі і уповільнить процес повернення тепла після ремонту", - додали енергетики.
Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти знову завдали ракетного удару по Україні.
Також раніше ми писали, що у Вінницькій області відбулись аварійні відключення світла через обледеніння, яке утворилось на лініях електропередач.
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