Ладыжин остался без тепла и горячей воды после ракетного обстрела
После ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры 14 января в городе Ладыжин Винницкой области исчезла электроэнергия. Это привело к перебоям с тепло- и водоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Ладыжинская ТЭС.
"Из-за многочисленных атак врага на энергетические предприятия страны в нашем городе временно ограничено теплоснабжение и поставки горячей воды", - говорится в сообщении.
Отмечено, что энергетики вместе с другими службами круглосуточно проводят ремонтные работы по восстановлению оборудования.
"Очень важная просьба: при отсутствии отопления просим не сливать воду с батарей. Это вызывает нехватку воды в системе и замедлит процесс возвращения тепла после ремонта", - добавили энергетики.
Напомним, в субботу, 14 января, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Украине.
Также ранее мы писали, что в Винницкой области произошли аварийные отключения света из-за обледенения, которое образовалось на линиях электропередач.
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