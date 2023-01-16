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Ладыжин остался без тепла и горячей воды после ракетного обстрела

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Винницкая область, Понедельник 16 января 2023 15:25
Ладыжин остался без тепла и горячей воды после ракетного обстрела Фото: Ладыжин остался без тепла и горячей воды после ракетного обстрела (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

После ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры 14 января в городе Ладыжин Винницкой области исчезла электроэнергия. Это привело к перебоям с тепло- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Ладыжинская ТЭС.

"Из-за многочисленных атак врага на энергетические предприятия страны в нашем городе временно ограничено теплоснабжение и поставки горячей воды", - говорится в сообщении.

Отмечено, что энергетики вместе с другими службами круглосуточно проводят ремонтные работы по восстановлению оборудования.

"Очень важная просьба: при отсутствии отопления просим не сливать воду с батарей. Это вызывает нехватку воды в системе и замедлит процесс возвращения тепла после ремонта", - добавили энергетики.

Напомним, в субботу, 14 января, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Украине.

Также ранее мы писали, что в Винницкой области произошли аварийные отключения света из-за обледенения, которое образовалось на линиях электропередач.

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Винницкая область Обстріл Война России против Украины ракетный удар
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