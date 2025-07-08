"Лабубу" уже не фаворит: новая кукла "Вакуку" бьет все мировые рекорды
Пока весь мир пытался разобраться, что такое Labubu и чем эта кукла привлекает всех, появился новый трендовый персонаж, который вызвал большой ажиотаж. Особенно среди зумеров и подростков. Это новая кукла-сюрприз со своими интересными фишками и символикой.
Что это за кукла Vakuku и почему она затмила хит коллекционеров и подростков куклу Labubu, рассказывает РБК-Украина.
Что такое Vakuku
Это игрушка из мягкого плюша и виниловой головкой, размером в 17 сантиметров, с подвижными лапками и сменными шапочками. Выглядит странно, смешно и одновременно трогательно.
Формат blind-box означает, что покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется - это и создает азарт и желание собрать всю коллекцию.
Представлен компанией Let's Van на весенней презентации Miniso Land в 2025 году - и с тех пор пользуется взрывным спросом.
Игрушка поступила в продажу в мае в виде коробки с сюрпризом Blind-box. Коробка запечатана и покупатель не знает, какой именно персонаж ему попадется.
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Почему Vakuku стала трендом
После презентации продажи игрушки выросли на 90%, и куклу раскупают во всех торговых точках буквально за считанные часы.
Vakuku полюбилась как протест против стандартной красоты и говорят о ней - "милое уродство".
Игрушка стала уже социальным феноменом, сочетающим культуру уличного искусства, неожиданность формата и сюрприз в коробке.
Лимитированные серии - некоторые фигурки редкие и стоят в два раза больше, чем обычные.
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Где купить эту куклу
Пока что продажи игрушки еще не вышли на глобальный рынок, и после старта они продаются исключительно в Китае, в сети магазинов Miniso. Цена - от 59 до 159 юаней (примерно 640-1700 гривен).
Новая кукла Vakuku бьет рекорды (скриншот/miniso)
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При написании материала использованы источники: Whats on Weibo, Pop Mart Daily, JingDaily, JingDaily, Forbes.