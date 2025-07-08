ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Лабубу" уже не фаворит: новая кукла "Вакуку" бьет все мировые рекорды

Вторник 08 июля 2025 21:10
UA EN RU
"Лабубу" уже не фаворит: новая кукла "Вакуку" бьет все мировые рекорды Мир захватила новая кукла, которая еще лучше Labubu (скриншот/miniso)
Автор: Анна Шиканова

Пока весь мир пытался разобраться, что такое Labubu и чем эта кукла привлекает всех, появился новый трендовый персонаж, который вызвал большой ажиотаж. Особенно среди зумеров и подростков. Это новая кукла-сюрприз со своими интересными фишками и символикой.

Что это за кукла Vakuku и почему она затмила хит коллекционеров и подростков куклу Labubu, рассказывает РБК-Украина.

Что такое Vakuku

Это игрушка из мягкого плюша и виниловой головкой, размером в 17 сантиметров, с подвижными лапками и сменными шапочками. Выглядит странно, смешно и одновременно трогательно.

Формат blind-box означает, что покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется - это и создает азарт и желание собрать всю коллекцию.

Представлен компанией Let's Van на весенней презентации Miniso Land в 2025 году - и с тех пор пользуется взрывным спросом.

Игрушка поступила в продажу в мае в виде коробки с сюрпризом Blind-box. Коробка запечатана и покупатель не знает, какой именно персонаж ему попадется.

@minisoofficial_us Угадай, какую серию Wakuku я получу #Miniso #wakuku #dealsforyoudays #unboxing #blindbox Cute pop comical songs - Shintaro Aoki

Почему Vakuku стала трендом

После презентации продажи игрушки выросли на 90%, и куклу раскупают во всех торговых точках буквально за считанные часы.

Vakuku полюбилась как протест против стандартной красоты и говорят о ней - "милое уродство".

Игрушка стала уже социальным феноменом, сочетающим культуру уличного искусства, неожиданность формата и сюрприз в коробке.

Лимитированные серии - некоторые фигурки редкие и стоят в два раза больше, чем обычные.

@ttmarttoys4 Wiggle time, Wakuku! #unboxing #plush #mysterybox #fyp #wakuku #trendytoys original sound - TTMart Toys

Где купить эту куклу

Пока что продажи игрушки еще не вышли на глобальный рынок, и после старта они продаются исключительно в Китае, в сети магазинов Miniso. Цена - от 59 до 159 юаней (примерно 640-1700 гривен).

&quot;Лабубу&quot; уже не фаворит: новая кукла &quot;Вакуку&quot; бьет все мировые рекорды

Новая кукла Vakuku бьет рекорды (скриншот/miniso)

Вас может заинтересовать:

При написании материала использованы источники: Whats on Weibo, Pop Mart Daily, JingDaily, JingDaily, Forbes.

Читайте РБК-Украина в Google News
іграшки Цікаві факти Тренды
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях