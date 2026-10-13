Лабораторії та ванни з водою: як в Україні тестують зимове взуття для військових

Черевики для ЗСУ можуть виготовляти різні підприємства. Продукція кожного виробника має відповідати технічній специфікації Міноборони та зразку-еталону. Тому під час приймання оцінюють не торговельну марку, а конструкцію, матеріали й результати випробувань.

Які показники якості та міцності перевіряють у лабораторії

Технічна специфікація встановлює вимоги як до готових черевиків, так і до кожного основного матеріалу.

Зокрема, перевіряють:

масу – напівпара 42-го розміру має важити не більше ніж 850 г;

товщину нубуку – від 2 до 2,6 мм;

водостійкість нубуку – не менше ніж 180 хвилин;

водонепроникність мембранного матеріалу – не менше ніж 4500 мБар;

опір мембрани водяній парі – не більше ніж 5 м²·Па/Вт;

герметичність проклеєних швів мембрани – не менше ніж 1 бар упродовж п’яти хвилин;

опір антипрокольного матеріалу – не менше ніж 1100 Н;

стійкість гумового шару підошви до стирання – не більше ніж 150 мм³;

стійкість підошви до впливу нафти й нафтопродуктів – зміна показника не повинна перевищувати 12%.

Для контролю можуть використовуватися акредитовані лабораторії, які мають підтверджену технічну компетентність і незалежність.

Скільки триває перевірка черевиків на захист від води

Мембрану й матеріали перевіряють окремо, але випробування проходить і готовий черевик. Для цього взуття закріплюють у спеціальній машині та занурюють у воду вище рівня нижньої петлі шнурівки. Механізм згинає носкову частину під кутом 25 градусів зі швидкістю близько 60 циклів за хвилину та із зусиллям близько 600 Н.

Під час випробування фіксують кількість циклів до появи води, місце проникнення та площу намокання. Повна програма може тривати до 44 годин і передбачає до 158 400 згинань. Стан внутрішньої частини перевіряють автоматичними датчиками або вологопоглинальним папером.

Так моделюють тривалу ходьбу по мокрому снігу, калюжах і вологому ґрунту, коли матеріали одночасно контактують із водою та постійно згинаються.

Окремо визначають твердість і стійкість гуми до стирання, міцність кріплення підошви та її ізоляцію від холоду. Під час випробування на холод зниження температури на верхній поверхні основної устілки не повинно перевищувати 10°C.

Як оцінюють зчеплення підошви зі снігом та мокрим ґрунтом

На зчеплення впливають склад гуми, твердість підошви, висота і форма протектора. Різнонаправлені елементи протектора допомагають утримувати поверхню, а збільшені проміжки між ними – самоочищатися від бруду та дрібного каміння.

Під час військових випробувань зимової моделі перевіряли ходьбу та біг різними поверхнями й у різних погодних умовах. Військовослужбовці, які тестували черевики, відзначали зчеплення із землею та снігом і менше ковзання на мокрому ґрунті. До складу гуми також додали компоненти, які допомагають підошві зберігати еластичність за мінусової температури.

Стійкість оцінюють комплексно – за конструкцією протектора, властивостями матеріалу та результатами військових дослідних випробувань.