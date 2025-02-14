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Лабораторії ОЗХЗ підтвердили застосування окупантами хімічної зброї, - МЗС

Ілюстративне фото: російські окупанти застосовують проти України хімічну зброю (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) виявили, що російські окупанти використовують на війні проти України гранати із забороненими хімічними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили в МЗС, експерти ОЗХЗ проаналізували російські сльозоточиві гранати РГ-Во, зразки ґрунту і трави, які надала Україна.

"Як результат, дві незалежні одна від одної сертифіковані лабораторії ОЗХЗ підтвердили, що передані Україною докази містять речовину CS, яка входить до складу засобів боротьби з масовими заворушеннями", - додали у відомстві.

У МЗС звернули увагу, що Україна постійно інформує міжнародну спільноту про застосування Росією заборонених хімречовин, зокрема гранат РГ-Во. З лютого 2023 року по лютий 2025 року було зафіксовано 6 129 випадків застосування російськими солдатами боєприпасів, які містили небезпечні речовини, зокрема:

  • хлоробензальмалононітрил (CS) - один із найпоширеніших компонентів сльозогінного газу;
  • хлорацетофенон (CN) - також компонент сльозогінного газу, але більш токсичний, ніж СS. Може викликати опіки шкіри та сильне подразнення очей.
  • хлорпікрин - токсична хімречовина, яка має задушливий і подразнювальний ефект. Використовувався як бойовий газ у Першу світову;
  • меркаптани (малодоранти) - речовини з сильним запахом, які можуть спричиняти нудоту і головний біль.

Такі дії Росії порушують 5 пункт статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.

"Керівництво Російської Федерації, вдаючи готовності до припинення збройної агресії проти України, відверто кепкує з міжнародного співтовариства та підриває глобальні зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від хімічної зброї", - заявили в міністерстві.

Також там закликали створити міжнародну коаліцію з притягнення Росії до відповідальності за порушення обов'язків за Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявляли, що з початку повномасштабної війни росіяни отруїли хімічними речовинами понад 2 тисячі українських солдатів.

При цьому, за його словами, троє українських воїнів загинули через застосування окупантами хімзброї.

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