Лаборатории ОЗХО подтвердили применение оккупантами химического оружия, - МИД

Как отметили в МИД, эксперты ОЗХО проанализировали российские слезоточивые гранаты РГ-Во, образцы грунта и травы, которые предоставила Украина.

"Как результат, две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории ОЗХО подтвердили, что переданные Украиной доказательства содержат вещество CS, которое входит в состав средств борьбы с массовыми беспорядками", - добавили в ведомстве.

В МИД обратили внимание, что Украина постоянно информирует международное сообщество о применении Россией запрещенных химвеществ, в том числе гранат РГ-Во. С февраля 2023 года по февраль 2025 года были зафиксированы 6 129 случаев применения российскими солдатами боеприпасов, которые содержали опасные вещества, в частности:

хлоробензальмалононитрил (CS) - один из самых распространенных компонентов слезоточивого газа;

хлорацетофенон (CN) - также компонент слезоточивого газа, но более токсичный, чем СS. Может вызывать ожоги кожи и сильное раздражение глаз.

хлорпикрин - токсичное химвещество, которое обладает удушающим и раздражающим эффектом. Использовался как боевой газ в Первую мировую;

меркаптаны (малодоранты) - сильно пахнущие вещества, которые могут вызывать тошноту и головную боль.

Такие действия России нарушают 5 пункт статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

"Руководство Российской Федерации, создавая впечатление готовности к прекращению вооруженной агрессии против Украины, откровенно смеется над международным сообществом и подрывает глобальные усилия, направленные на достижение мира, свободного от химического оружия", - заявили в министерстве.

Также там призвали создать международную коалицию по привлечению России к ответственности за нарушение обязанностей по Конвенции о запрете химического оружия.