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La Repubblica назвала терміни, коли Італія може схвалити нову військову допомогу Україні

Фото: Італія може передати Україні нову партію зброї у лютому
Автор: Артур Родивилов

Італійська влада ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Наприкінці січня буде ухвалено рішення, які військові кошти та в якій кількості будуть відправлені до України.

Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide.

В Офісі президента України заявили, що Київ має "всі необхідні гарантії" від Італії зі зброї.

Раніше Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Рим готує новий пакет зброї для Києва. На стадії обговорення, у тому числі з Парижем, зараз є питання відправлення систем ППО спільного виробництва.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що США нібито просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України і, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Додамо, ще у жовтні президент Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.

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Італія