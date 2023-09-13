UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ла Ліга стала спонсором сільського клубу з найдовшою назвою у світі: курйоз дня

Фото: Ла Ліга започаткувала експансію до Сполученого Королівства (facebook.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент елітного дивізіону чемпіонату Іспанії знайшов нестандартний спосіб створити інформаційний привід, уклавши угоду з валлійським "Лланвайрпуллгуінгіллгогеріхуірндробулллантісіліогогогохом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ла Ліги.

Провідна першість Європи стала титульним спонсором команди з 5-го дивізіону Уельсу. Контракт розрахований на сезон 2023/24.

Модерний логотип Ла Ліги з'явиться на домашній та виїзній формах валлійців. Прем'єра співпраці запланована на матч проти "Холіхед Таун" у прийдешню суботу, 16 вересня. Окрім того, сторони запланували низку наразі неоголошених заходів у рамках спонсорської угоди "Сила нашого футболу".

"Ла Ліга – щось більше, ніж просто футбол в Іспанії. Це найбільша футбольна екосистема в світі, за якою стежать і насолоджуються мільйони. Оскільки цьогоріч ми взялися за нове позиціонування нашого бренду, то це партнерство стане відмінною нагодою творчо реалізувати нашу нову візуальну ідентичність з паралельним розширенням підтримки по всій Великій Британії", – заявив виконавчий директор ліги на островах Кіган Пірс.

Валлійський "Лланвайрпуллгуінгіллгогеріхуірндробулллантісіліогогогох" заснований в однойменному селі на острові Англсі. Населений пункт давно став магнітом для туристів через найдовшу в світі назву. Головна туристична принада села – вивіска залізничної станції, з якою охоче фотографуються.

 

 

До слова, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Іспанії