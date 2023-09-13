Ла Ліга стала спонсором сільського клубу з найдовшою назвою у світі: курйоз дня

Провідна першість Європи стала титульним спонсором команди з 5-го дивізіону Уельсу. Контракт розрахований на сезон 2023/24.

Модерний логотип Ла Ліги з'явиться на домашній та виїзній формах валлійців. Прем'єра співпраці запланована на матч проти "Холіхед Таун" у прийдешню суботу, 16 вересня. Окрім того, сторони запланували низку наразі неоголошених заходів у рамках спонсорської угоди "Сила нашого футболу".

"Ла Ліга – щось більше, ніж просто футбол в Іспанії. Це найбільша футбольна екосистема в світі, за якою стежать і насолоджуються мільйони. Оскільки цьогоріч ми взялися за нове позиціонування нашого бренду, то це партнерство стане відмінною нагодою творчо реалізувати нашу нову візуальну ідентичність з паралельним розширенням підтримки по всій Великій Британії", – заявив виконавчий директор ліги на островах Кіган Пірс.

Валлійський "Лланвайрпуллгуінгіллгогеріхуірндробулллантісіліогогогох" заснований в однойменному селі на острові Англсі. Населений пункт давно став магнітом для туристів через найдовшу в світі назву. Головна туристична принада села – вивіска залізничної станції, з якою охоче фотографуються.