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Ла Лига стала спонсором сельского клуба с самым длинным названием в мире: курьез дня

Фото: Ла Лига начала экспансию в Соединенное Королевство (facebook.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент элитного дивизиона чемпионата Испании нашел нестандартный способ создать информационный повод, заключив соглашение с валлийским "Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогохом".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Ла Лиги.

Ведущее первенство Европы стало титульным спонсором команды из 5-го дивизиона Уэльса. Контракт рассчитан на сезон 2023/24.

Модерный логотип Ла Лиги появится на домашней и выездной формах валлийцев. Премьера сотрудничества запланирована на матч против "Холихед Таун" в грядущую субботу, 16 сентября. Кроме того, стороны запланировали ряд необъявленных мероприятий в рамках спонсорского соглашения "Сила нашего футбола".

"Ла Лига – нечто большее, чем просто футбол в Испании. Это крупнейшая футбольная экосистема в мире, за которой следят и наслаждаются миллионы. Поскольку в этом году мы взялись за новое позиционирование нашего бренда, то это партнерство станет отличной возможностью творчески реализовать нашу новую визуальную идентичность с параллельным расширением поддержки по всей Великобритании", – заявил исполнительный директор лиги на островах Киган Пирс.

Валлийский "Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох" основан в одноименном селе на острове Англси. Населенный пункт давно стал магнитом для туристов из-за самого длинного в мире названия. Главная туристическая достопримечательность села – вывеска железнодорожной станции, с которой охотно фотографируются.

 

 

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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