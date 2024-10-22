Ла Ліга у Маямі: як це можливо і до чого тут Мессі

Гранди іспанського футболу можуть зійтися в матчі національного чемпіонату 22 грудня в американському Маямі. Ідею активно посуває президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Ідея проведення поєдинків ліги за межами Іспанії не нова. У 2018 році було зроблено спробу зіграти в США матчі "Жирона" – "Барселона" та "Вільярреал" – "Атлетіко". Завадила активна протидія з боку ФІФА, УЄФА і насамперед Королівської іспанської футбольної федерації, якою тоді керував Луїс Рубіалес.

Зараз ситуація змінилася, оскільки Рубіалес більше не очолює федерацію, і стосунки між нею та ла лігою стали міцнішими після приходу Педро Рочі. ФІФА та УЄФА також уже більш відкриті до діалогу. Наприклад, Александер Чеферін недавно сам говорив про можливість проведення ігор Ліги чемпіонів на інших континентах. Згідно з регламентом, спочатку ідею має схвалити місцева федерація, потім УЄФА, а останнє слово залишиться за ФІФА.

Якщо всі дозволи будуть отримані, до організації поєдинку можуть залучити навіть Ліонеля Мессі. Ексзірка "Барселони", який виступає за "Інтер Маямі", візьме участь у промо історичного матчу.

Європейські турніри на інших континентах: що відомо

УЄФА наразі забороняє проведення матчів національних чемпіонатів за межами своїх країн, тим більше на інших континентах. Але погоджується на певні компроміси.

Одним з них став дозвіл на матчі Суперкубку Іспанії в Саудівській Аравії. Вперше такий турнір організували у 2020 році. Потім, після річної перерви, повторили ще тричі – у 2022, 2023 та 2024 роках.

Останній розіграш Суперкубку пройшов у Ер-Ріяді в січні цього року. В ньому взяли участь мадридські "Реал" і "Атлетіко", а також "Барселона" і "Осасуна". Команди зіграли три матчі – півфінали та фінал, У вирішальному поєдинку "Реал" в присутності 24 тисяч глядачів розгромив "Барселону" – 4:1.

Наступний Суперкубок країни також пройде в Саудівській Аравії, цього разу – в Джидді. 8-12 січня 2025 року трофей розіграють дві найкращі команди Ла Ліги – "Реал" і "Барселона", до яких приєднаються володар та фіналіст національного Кубку – відповідно "Атлетік" з Більбао та "Мальорка".

Також свого часу про футбольну експансію на інші континенти задумувались і в АПЛ. Англійці розглядала можливість проведення додаткового туру чемпіонату в Азії чи США. Але після консультацій з УЄФА та ФІФА, від ідеї було вирішено відмовитися.