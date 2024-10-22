Ла Лига в Майами: как это возможно и при чем здесь Месси

Гранды испанского футбола могут сойтись в матче национального чемпионата 22 декабря в американском Майями. Идею активно продвигает президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Идея проведения поединков лиги за пределами Испании не нова. В 2018 году была сделана попытка сыграть в США матчи "Жирона" – "Барселона" и "Вильярреал" – "Атлетико". Помешало активное противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и, прежде всего, Королевской испанской футбольной федерации, которой тогда руководил Луис Рубиалес.

Сейчас ситуация изменилась, поскольку Рубиалес больше не возглавляет федерацию, и отношения между ней и лагой стали крепче после прихода Педро Рочи. ФИФА и УЕФА уже более открыты к диалогу. К примеру, Александер Чеферин недавно сам говорил о возможности проведения игр Лиги чемпионов на других континентах. Согласно регламенту, сначала идею должна одобрить местная федерация, затем УЕФА, а последнее слово останется за ФИФА.

Если все разрешения будут получены, к организации поединка могут привлечь даже Лионеля Месси. Экс-звезда "Барселоны", выступающий за "Интер Майами", примет участие в промо исторического матча.

Европейские турниры на других континентах: что известно

УЕФА запрещает проведение матчей национальных чемпионатов за пределами своих стран, тем более на других континентах. Но соглашается на некоторые компромиссы.

Одним из них стало разрешение на матчи Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Впервые такой турнир был организован в 2020 году. Затем, после годового перерыва, повторили еще трижды – в 2022, 2023 и 2024 годах.

Последний розыгрыш Суперкубка прошел в Эр-Рияде в январе этого года. В нем приняли участие мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Барселона" и "Осасуна". Команды сыграли три матча – полуфиналы и финал, В решающем поединке "Реал" в присутствии 24 тысяч зрителей разгромил "Барселону" – 4:1.

Следующий Суперкубок страны также пройдет в Саудовской Аравии, в этот раз – в Джидде. 8-12 января 2025 года трофей разыграют две лучшие команды Ла Лиги - "Реал" и "Барселона", к которым присоединятся обладатель и финалист национального Кубка - соответственно "Атлетик" из Бильбао и "Мальорка".

Также в свое время о футбольной экспансии на другие континенты задумывались и в АПЛ. Англичане рассматривали возможность проведения дополнительного тура чемпионата в Азии или США. Но после консультаций с УЕФА и ФИФА от идеи было решено отказаться.