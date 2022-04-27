"Л/ДНР" в мае планируют провести "референдум" по присоединению к России, - СМИ

Источники издания, которые близки к администрации президент России заявили, что в 14 и 15 мая "ЛНР" и "ДНР" могут провести "референдум" по присоединению к России. Предполагается, что они присоединятся в пределах "исторических" границ Донецкой и Луганской областей Украины.

Также в эти же даты "референдум" могут провести и в Херсонской области, которая временно оккупирована Россия. Планируют вынести вопрос относительно независимости региона от Украины и создания "Херсонской народной республики", которая также в дальнейшем может присоединиться к России.

Источники отмечают, что "референдумы" готовились на конец апреля, однако их переносили из-за неудач армии России на фронте. В то же время если страна оккупант и в дальнейшем будет терпеть поражение, "референдумы" будут переносить снова.

Сотрудники администрации президента убеждены в том, что Россию не стоит присоединять к себе "Л/ДНР", однако это желание самого же Путина.