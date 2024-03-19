Квотний підхід до відкриття експорту газу не вплине на його баланс, - експерт

"Якщо взяти якусь невелику квоту для експорту газу, не бачу, як це може вплинути на його баланс в Україні", - сказав Петренко.

Він додав, що відкриття експорту буде стимулом для збільшення видобутку приватними компаніями, який останні два роки демонструє суттєве падіння.

За даними виконавчого директора Асоціації, у 2021 році приватні компанії поставили рекорд з видобутку - 5 млрд куб. м, але вже 2022 року він упав на 700 млн куб. м, а 2023 року - ще на 600 млн куб. м.

Причинами падіння видобутку з початком війни він назвав наслідки військових дій та обстрілів, насамперед у Харківській, а також у Полтавській областях, де видобувається переважна кількість газу, падіння споживання промисловістю та заборона на експорт.

При цьому він зазначив, що споживання газу українською промисловістю знизилося з орієнтовно 8 млрд куб. м за останні довоєнні роки до 3,4 млрд куб. м за наслідками 2023 року.

"Питання експорту зараз активізувалося, тому що немає промисловості, яка може купити газ в Україні. Для будь-якої компанії важливо мати попит на свою продукцію. І я не знаю жодної приватної компанії, яка була б проти експорту", - зазначив він.

Водночас Петренко звернув увагу на незначні обсяги викупу газу у приватних компаній НАК "Нафтогаз" у 2022 році - 250 млн куб м та активізацію викупу у 2023 році - за його даними 1,1 млрд куб. м.

За даними Української енергетичної митниці, оприлюдненими під час "круглого" столу, з 2018 по 2021 рік Україна експортувала лише 151 млн куб. м газу, з яких найбільше у 2021 році - 147 млн куб. м на суму $47 млн. Ресурс було експортовано 14 суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності до п'яти країн, найбільше до Угорщини - 114 млн куб.