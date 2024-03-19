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Квотный подход к открытию экспорта газа не повлияет на его баланс, - эксперт

Фото: квотный подход к открытию экспорта газа не повлияет на его баланс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Открытие экспорта природного газа может сопровождаться определенными ограничениями, способствующими сохранению его баланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Артема Петренко.

"Если взять какую-то небольшую квоту для экспорта газа, не вижу, как это может повлиять на его баланс в Украине", - сказал Петренко.

Он добавил, что открытие экспорта будет стимулом для увеличения добычи частными компаниями, который в последние два года демонстрирует существенное падение.

По данным исполнительного директора Ассоциации, в 2021 году частные компании поставили рекорд по добыче - 5 млрд куб. м, но уже в 2022 году он упал на 700 млн куб. м, а в 2023 году - еще на 600 млн куб. м.

Причинами падения добычи с началом войны он назвал последствия военных действий и обстрелов, в первую очередь в Харьковской, а также в Полтавской областях, где добывается подавляющее количество газа, падение потребления промышленностью и запрет на экспорт.

При этом он обратил внимание, что потребление газа украинской промышленностью снизилось с ориентировочно 8 млрд куб. м в последние довоенные годы до 3,4 млрд куб. м по результатам 2023 года.

"Вопрос экспорта сейчас активизировался, потому что нет промышленности, которая может купить газ в Украине. Для любой компании важно иметь спрос на свою продукцию. И я не знаю ни одной частной компании, которая была бы против экспорта", - отметил он.

В то же время Петренко обратил внимание на незначительные объемы выкупа газа у частных компаний НАК "Нафтогаз" в 2022 году - 250 млн куб м и активизацию выкупа в 2023 году - по его данным 1,1 млрд куб. м.

По данным Украинской энергетической таможни, обнародованным в ходе "круглого" стола, с 2018 по 2021 год Украина экспортировала всего 151 млн куб. м газа, из которых больше всего в 2021 году - 147 млн куб. м на сумму $47 млн. Ресурс был экспортирован 14 субъектами внешнеэкономической деятельности в пять стран, больше всего в Венгрию - 114 млн куб.

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