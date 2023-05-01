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У квітні енергетики повернули світло 206 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: у квітні енергетики повернули світло 206 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За квітень енергетики відновили постачання світла в 206 тисячах осель мешканців Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У квітні обстрілів найбільше зазнавали електромережі в областях, що наближені до зон бойових дій на Донеччині та Дніпропетровщині. Всього за місяць енергетики відновили роботу енергетичного обладнання для 199 тисяч родин Донеччини та майже 7 тисяч родин в Дніпропетровській області.

"Фахівці операторів системи розподілу щоденно працюють в зонах підвищеного ризику, щоб повертати світло людям мешканцям найскладніших регіонів. З початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року енергетики повернули світло 7,4 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

В енергокомпанії підкреслюють, що відразу приступають до усунення пошкоджень після обстрілів, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в березні енергетики повернули світло 130 тисячам родин.

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ДТЕКЕлектроенергія