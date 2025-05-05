У квітні ДТЕК повернув світло в оселі 430 тисяч родин після обстрілів

Зазначається, що на Донеччині попри постійну небезпеку енергетики продовжували працювати над відновленнями як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах. Зокрема, тут минулого місяця їм вдалося повернути електрику у 234,2 тисячі осель.

Дніпропетровщина теж усе частіше потерпає від ворожих обстрілів, особливо її південь. У квітні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 194,8 тисяч родин місцевих мешканців.

Окрім того, потерпала від ворожих атак і Одещина. Тут у квітні ремонтні бригади відновили електропостачання 1,1 тисяч домівок. У той же період енергетики повернули світло в домівки 1,2 тисяч родин жителів Київщини та 808 мешканців Києва.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тисяч родин в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.