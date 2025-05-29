Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезону

Скільки коштують півонії у Києві

Мережа квіткових магазинів "Украфлора" пропонує клієнтам з два десятки сортів півоній. Ціни коливаються від 55 до 135 гривень за квітку. Мінімальне замовлення - 5 штук. Також компанія пропонує букети з півоній. Вартість на них - від 1200 до 11 000 гривень.

Ціни на півонії (скриншот сайту Укрфлора)

Камелія Маркет в асортименті має півонії за ціною 130-230 гривень за штуку, вартість залежить від сорту. Також на сайті можна вибрати букети з півоній - від 3 600 гривень за 15 квіток.

Ціни на півонії (скриншот сайту Камелія маркет)

На платформі OLX півонії пропонують за ціною від 40 гривень за штуку, елітні сорти коштують 120 гривень. У переважній більшості пропонують гуртовий продаж квітів.

Ціни на півонії (скриншот)

На ринках та роздрібних квіткових магазинах (не мережах) ціни на півонії в середньому коливаються у межах 70-100 гривень за штуку, чим елітніший сорт, тим більше доведеться заплатити.

Інтернет-магазини пропонують букети півоній від 1100 гривень за 7 квіток, ціни за композицію середньої величини коливаються від 2500 до 3300 гривень.

Ціни на букети з півоній (скриншот)