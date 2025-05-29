UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезону

Які ціни на півонії в Києві (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Півонії на початку літа традиційно стають хітом серед сезонних квітів. Ціни на найпростіші сорти стартують від 55 гривень, а за елітні доведеться заплатити вчетверо більше.

РБК-Україна перевірило ціни у відомих мережах, на ринках і навіть на OLX, щоб дізнатись, скільки сьогодні коштує одна з найулюбленіших квітів українців.

Скільки коштують півонії у Києві

Мережа квіткових магазинів "Украфлора" пропонує клієнтам з два десятки сортів півоній. Ціни коливаються від 55 до 135 гривень за квітку. Мінімальне замовлення - 5 штук. Також компанія пропонує букети з півоній. Вартість на них - від 1200 до 11 000 гривень.

Ціни на півонії (скриншот сайту Укрфлора)

Камелія Маркет в асортименті має півонії за ціною 130-230 гривень за штуку, вартість залежить від сорту. Також на сайті можна вибрати букети з півоній - від 3 600 гривень за 15 квіток. 

Ціни на півонії (скриншот сайту Камелія маркет)

На платформі OLX півонії пропонують за ціною від 40 гривень за штуку, елітні сорти коштують 120 гривень. У переважній більшості пропонують гуртовий продаж квітів.

Ціни на півонії (скриншот)

На ринках та роздрібних квіткових магазинах (не мережах) ціни на півонії в середньому коливаються у межах 70-100 гривень за штуку, чим елітніший сорт, тим більше доведеться заплатити.

Інтернет-магазини пропонують букети півоній від 1100 гривень за 7 квіток, ціни за композицію середньої величини коливаються від 2500 до 3300 гривень.

Ціни на букети з півоній (скриншот)

Раніше ми писали про те, що у Києві продавали букет за 430 тисяч гривень. Квіткова композиція складалася із 3 500 троянд.

Читайте також про 7 рослин, які не можна садити біля троянд, бо вони "задушать" квіти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївпівоніїКвіткаЦіни в Україні