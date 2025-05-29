Цветочный ажиотаж: сколько стоят пионы в Киеве на старте сезона

Пионы в начале лета традиционно становятся хитом среди сезонных цветов. Цены на самые простые сорта стартуют от 55 гривен, а за элитные придется заплатить вчетверо больше.
РБК-Украина проверило цены в известных сетях, на рынках и даже на OLX, чтобы узнать, сколько сегодня стоит один из самых любимых цветов украинцев.
Сеть цветочных магазинов "Украфлора" предлагает клиентам с два десятка сортов пионов. Цены колеблются от 55 до 135 гривен за цветок. Минимальный заказ - 5 штук. Также компания предлагает букеты из пионов. Стоимость на них - от 1200 до 11 000 гривен.
Камелия Маркет в ассортименте имеет пионы по цене 130-230 гривен за штуку, стоимость зависит от сорта. Также на сайте можно выбрать букеты из пионов - от 3 600 гривен за 15 цветков.
На платформе OLX пионы предлагают по цене от 40 гривен за штуку, элитные сорта стоят 120 гривен. В подавляющем большинстве предлагают оптовую продажу цветов.
На рынках и розничных цветочных магазинах (не сетях) цены на пионы в среднем колеблются в пределах 70-100 гривен за штуку, чем элитнее сорт, тем больше придется заплатить.
Интернет-магазины предлагают букеты пионов от 1100 гривен за 7 цветков, цены за композицию средней величины колеблются от 2500 до 3300 гривен.
Ранее мы писали о том, что в Киеве продавали букет за 430 тысяч гривен. Цветочная композиция состояла из 3 500 роз.
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