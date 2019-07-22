Квинтэссенция стиля: пиджак превращается в платье

Женщины позаимствовали из мужского гардероба практически все. Дольше всех держался пиджак, но и он постепенно превратился в привычную деталь дамского гардероба. Стильное платье пиджак уместно в офисе, на выставке, званом ужине или городской прогулке. Онлайн-магазин Dressa предлагает новую коллекцию остромодных изысканных платьев по демократичным ценам.

Нежная элегантность

Нежное бирюзовое платье из вискозы охлаждает даже в августовскую жару. Широкий отложной воротник, красивая отделка рукава и двубортный запах достаточно строги. Сложный крой принцесс» подчеркивает талию, фалды нижней части легкого платья красиво развеваются на летнем ветерке.

Презентация себя

Чудесное бледно-желтое платье в почти незаметный горошек открывает стройные ноги, подчеркиваю талию и бюст. Двубортное платье с большими пуговицами невероятно соблазнительное и абсолютно соответствует стилю творческих натур: галеристов, арт-дизайнеров, стилистов и журналистов.

Белоснежный шик

Автор наряда сумел соединить строгий пиджак в стиле капитана пассажирского суперлайнера с короткой плиссированной юбкой. Удивительный сплав строгости и игривости. Акцентированные плечи и плиссе сейчас на пике моды. В таком платье вы будете выглядеть сногсшибательно летним вечером на морском побережье или во время бизнес-встречи с инвесторами.

Терракотовая статуэтка

Стиль сафари не выходит из моды десятилетиями. Современное прочтение: большие карманы с минимальной отделкой, максимально широкий отложной воротник, широкий пояс с красивой пряжкой. Прямое плечо подчеркнуто небольшим погоном. Сочный терракотовый цвет великолепно выгляди на фоне летней зелени или светлых офисных стен.

Вальс-бостон

Кто сказал, что платье-пиджак должно быть строгим? Разрушаем мифы и демонстрируем коллегам нежное платье с цветочным принтом. Рисунок скрывает классический пиджачный крой, однако окружающие оценят тщательную проработку деталей, беззаботные ленточки на рукавах и расклешенный низ. Пожалуй, для прогулок по замкам Луары такое платье будет отличным выбором.

Платье-пиджак идеально подходит стройным девушкам и элегантным дамам. Сложный крой, особый фасон, выверенная детализация создают законченный самодостаточный образ. В качестве аксессуаров подбирайте качественную бижутерию, сумочку-клатч и туфли на невысоком каблуке.