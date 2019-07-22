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Квінтесенція стилю: піджак перетворюється в плаття

Новини » Новини компаній    22.07.2019 - 17:30
Квінтесенція стилю: піджак перетворюється в плаття

Жінки запозичили з чоловічого гардероба практично всі. Довше за всіх тримався піджак, але і він поступово перетворився в звичну деталь дамського гардеробу. Стильне плаття піджак доречно в офісі, на виставці, званій вечері або міський прогулянці. Онлайн-магазин Dressa пропонує нову колекцію остромодних вишуканих суконь за демократичними цінами.

Ніжна елегантність

Ніжне бірюзове плаття з віскози охолоджує навіть в серпневу спеку. Широкий відкладний комір, красива обробка рукава і двобортний запах досить суворі. Складний крій принцес »підкреслює талію, фалди нижній частині легкого сукні красиво майорять на літньому вітерці.

Презентація себе

Двубортное платье-пиджак желтого цвета в горох - 39269, фото 1 – интернет-магазин Dressa

Чудове блідо-жовта сукня в майже непомітний горошок відкриває стрункі ноги, підкреслюю талію і бюст. Двобортне плаття з великими гудзиками неймовірно спокусливе і абсолютно відповідає стилю творчих натур: галеристів, арт-дизайнерів, стилістів і журналістів.

Білосніжний шик

Двубортное платье-пиджак с плиссированной юбкой белое - 21208, фото 1 – интернет-магазин Dressa
Автор наряду зумів поєднати строгий піджак в стилі капітана пасажирського суперлайнера з короткою плісировані спідницею. Дивовижний сплав строгості і грайливості. Акцентовані плечі і плісе зараз на піку моди. У такій сукні ви будете виглядати надзвичайно літнім вечором на морському узбережжі або під час бізнес-зустрічі з інвесторами.

Теракотова статуетка

Терракотовое платье-сафари без рукавов - 22209, фото 2 – интернет-магазин Dressa
Стиль сафарі не виходить з моди десятиліттями. Сучасне прочитання: великі кишені з мінімальною обробкою, максимально широкий відкладний комір, широкий пояс з красивою пряжкою. Пряме плече підкреслено невеликим погоном. Соковитий теракотовий колір чудово вигляди на тлі літньої зелені або світлих офісних стін.

Вальс-бостон

Двубортное платье-пиджак с принтом бежевое - 21973, фото 1 – интернет-магазин Dressa
Хто сказав, що плаття-піджак має бути суворим? Руйнуємо міфи і демонструємо колегам ніжне плаття з квітковим принтом. Малюнок приховує класичний піджачний крій, однак навколишні оцінять ретельне опрацювання деталей, безтурботні стрічки на рукавах і розкльошені низ. Мабуть, для прогулянок по замках Луари таке плаття буде відмінним вибором.

Сукня-піджак ідеально підходить струнким дівчатам і елегантним дамам. Складний крій, особливий фасон, вивірена деталізація створюють закінчений самодостатній образ. Як аксесуари підбирайте якісну біжутерію, сумочку-клатч і туфлі на невисокому каблуці.

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