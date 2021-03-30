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Квартиры, автомобили и миллионы наличных: декларация Разумкова

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подал электронную декларацию за 2020 год. Глава парламента задекларировал несколько квартир, автомобили, а также миллионы гривен в наличке.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации в Едином реестре.

Жилье и недвижимость

Разумков задекларировал домовладение площадью более 490 квадратных метров и стоимостью 2 915 030 гривен, а также четыре квартиры и жилой дом площадью 489,6 квадратных метров. Дом и большинство квартир оформлены на жену главы парламента - Юлию Чайку.

Доходы

По данным декларации, в прошлом году Разумков заработал 547 563 гривен на должности главы Верховной рады, а его жена получила 6 706 024 гривен дохода от предпринимательской деятельности. Также глава ВР задекларировал 12 097 гривен дохода от продажи "зеленой" электроэнергии и свыше 1,7 млн гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Автомобили

Глава парламента задекларировал четыре легковых автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5. Последние два автомобиля оформлены на жену Разумкова.

Денежные активы

Разумков задекларировал более 200 тысяч гривен, 454 694 евро и долларов на банковских счетах. В то же время, согласно декларации, семья Разумкова имеет 29,5 млн гривен, 89 тысяч долларов и более 5 тысяч евро наличных.

Напомним, декларацию уже подал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он задекларировал квартиры, ювелирку и квадроцикл.

А вчера в Едином реестре появилася декларация министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Новости Украины декларацияДмитрий Разумков
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