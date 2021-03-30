Квартири, автомобілі та мільйони готівки: декларація Разумкова

Житло та нерухомість

Разумков задекларував домоволодіння площею понад 490 квадратних метрів та вартістю 2 915 030 гривень, а також чотири квартири та житловий будинок площею 489,6 квадратних метрів. Будинок та більшість квартир оформлені на дружину глави парламенту - Юлію Чайку.

Доходи

За даними декларації, у минулому році Разумков заробив 547 563 гривень на посаді голови Верховної ради, а його дружина отримала 6 706 024 гривень доходу від підприємницької діяльності. Також глава ВР задекларував 12 097 гривень доходу від продажу "зеленої" електричної енергії та понад 1,7 млн гривень доходу від відчуження нерухомого майна.

Автомобілі

Глава парламенту задекларував чотири легкові автомобілі: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Tesla Model S та BMW X5. Останні два автомобілі оформлені на дружину Разумкова.

Грошові активи

Разумков задекларував понад 200 тисяч гривень, 454 євро та 694 доларів на банківських рахунках. Водночас, згідно з декларацією, сім'я Разумкова має 29,5 млн гривень, 89 тисяч доларів та понад 5 тисяч євро у готівці.