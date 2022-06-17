Квартиру по довоенной цене не продать: что происходит с рынком жилья в Киеве

Что будет с ценами в условиях войны

С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, как ранее писало РБК-Украина, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений. Одновременно все больше покупателей обратят внимание на вторичный рынок.

Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.

"Пока действует военное положение, маловероятно, что повышение учетной ставки НБУ системно повлияет на цены на вторичное жилье, – отмечает специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий. – А вот после его отмены, это может привести к росту цен, хотя сейчас трудно спрогнозировать на сколько".

Вторичный рынок "перезагружается"

С момента частичного открытия реестров в мае рынок недвижимости в столице полноценно не возобновил работу – количество сделок купли/продажи по-прежнему невелико.

"Сделки совершаются, если совпадают стремления продавца и покупателя, каждому из которых нужно решить свой вопрос прямо сейчас, – отмечает Чернецкий. – Цена формируется в каждом конкретном случае, причем во многом с поправкой на рост курса доллара".

Иными словами, продавцы осознают, что продажа недвижимости по довоенным ценам уже невозможна, но стремятся потерять в долларах как можно меньше.

Фото: Леся Панченко/РБК-Украина Realty

Анализ проведенных сделок позволяет говорить о снижении цен на вторичное жилье в Киеве на 15–20% по сравнению с довоенным периодом. Хотя преждевременно утверждать, что это среднерыночный уровень.

Тенденция продолжает формироваться по мере накопления данных о реальных сделках и станет понятна к концу лета при условии, что активные боевые действия не вернутся в Киев.

Минимальный бюджет на "однушки" и "двушки"

На правом и левом берегах Киева цены на квартиры зависят от микрорайона и близлежащей инфраструктуры. Так, в Оболонском районе малогабаритные (до 30 кв.м) "однушки" на первых или последних этажах продаются за 39 –40 тысяч долларов, полнометражные квартиры стартуют от 42 тысяч.

Если в квартире хороший ремонт и метро в пешей доступности, не стоит рассчитывать меньше чем на 52–55 тысяч. Цены на "двушки" в этом районе начинаются с 65 тысяч долларов за "советские" квартиры и с 80–85 тысяч за видовые квартиры в современных домах.

На левом берегу столицы, в Дарницком районе, классические однушки без свежего ремонта стартуют с 35–37 тысяч долларов, а за 50 тысяч появляются вполне привлекательные варианты. Для покупки двухкомнатной квартиры необходим бюджет от 70 тысяч для жилья, удаленного от метро до 80-85 тысяч на Позняках или Осокорках.

Президент АСНУ Юрий Пита рассказывает, что в целом цены не сильно снизились. То есть купить то, что стоило 40-50 тысяч долларов за 15-20 тысяч не получится. Кроме того, на рынке нет массового предложения. Прежде всего, это связано с запретом продавать недвижимость по доверенности.

Ждать ли дешевых квартир от эмигрантов

Война привела к огромному количеству беженцев из центральных и восточных регионов Украины, включая Киев. Часть покинувших родной город киевлян, обосновавшись в других странах, приняли решение не возвращаться, а потому рассматривают вопрос продажи своей недвижимости в столице. Особенно это актуально для тех, кто владеет несколькими квартирами.

Виталий Чернецкий отмечает, что люди, принявшие решение не возвращаться в Украину, хотели бы продать одну из своих квартир здесь. Но не стремятся полностью избавляться от недвижимости на случай возвращения в страну.

Однако, как отмечает эксперт, пока в большинстве случаев все ограничивается информационными запросами. Потенциальные продавцы не готовы к продаже квартир прямо сейчас, ожидая формирования внятного уровня цен.