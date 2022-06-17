Квартиру за довоєнною ціною не продати: що відбувається з ринком житла в Києві

Що буде з цінами в умовах війни

З підвищенням облікової ставки НБУ з 10% до 25%, як раніше писало РБК-Україна, купити квартиру в новобудові стане складніше. У нових умовах великий ризик припинення кредитування як забудовників, так і покупців квартир в новобудовах. Це призведе до того, що добудовувати будуть тільки об'єкти, які не потребують великих фінансових вкладень. Одночасно все більше покупців звернуть увагу на вторинний ринок.

Відповідно – попит на вторинне жило помітно зросте, особливо на квартири з ремонтом в будинках від 2005 року побудови. Така ситуація дає передумови для зростання цін. Однак саме зараз та в перспективі найближчих місяців цього не станеться.

"Доки діє воєнний стан, малоймовірно, що підвищення облікової ставки НБУ системно вплине на ціни на вторинне житло, – відзначає фахівець з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький. – А ось після його скасування, це може призвести до зростання цін, хоча зараз важко спрогнозувати на скільки".

Вторинний ринок "перезавантажується"

З моменту часткового відкриття реєстрів в травні ринок нерухомості в столиці повноцінно не відновив роботу – кількість угод купівлі/продажу як і раніше невелика.

"Угоди відбуваються, якщо збігаються прагнення продавця і покупця, кожному з яких потрібно вирішити своє питання прямо зараз, – зазначає Чернецький. – Ціна формується в кожному конкретному випадку, причому багато в чому з поправкою на зростання курсу долара".

Іншими словами, продавці усвідомлюють, що продаж нерухомості за довоєнними цінами вже неможливий, але прагнуть втратити в доларах якомога менше.

Фото: Леся Панченко/РБК-Україна Realty

Аналіз проведених угод дозволяє говорити про зниження цін на вторинне житло в Києві на 15-20% у порівнянні з довоєнним періодом. Хоча передчасно стверджувати, що це середньоринковий рівень.

Тенденція продовжує формуватися в міру накопичення даних про реальні угоди й стане зрозуміла до кінця літа за умови, що активні бойові дії не повернуться до Києва.

Мінімальний бюджет на "однушки" та "двушки"

На правому й лівому берегах Києва ціни на квартири залежать від мікрорайону та прилеглої інфраструктури. Так, в Оболонському районі малогабаритні (до 30 кв.м) "однушки" на перших або останніх поверхах продаються за 39-40 тисяч доларів, повнометражні квартири стартують від 42 тисяч.

Якщо у квартирі хороший ремонт та метро в пішій доступності, не варто розраховувати менше ніж на 52-55 тисяч. Ціни на "двушки" в цьому районі починаються з 65 тисяч доларів за "радянські" квартири й з 80-85 тисяч за видові квартири в сучасних будинках.

На лівому березі столиці, в Дарницькому районі, класичні "однушки" без свіжого ремонту стартують з 35-37 тисяч доларів, а за 50 тисяч з'являються цілком привабливі варіанти. Для покупки двокімнатної квартири необхідний бюджет від 70 тисяч для житла, віддаленого від метро, до 80-85 тисяч на Позняках або Осокорках.

Президент АФНУ Юрій Піта розповідає, що в цілому ціни не сильно знизилися. Тобто купити те, що коштувало 40-50 тисяч доларів за 15-20 тисяч не вийде. Крім того, на ринку немає масової пропозиції. Перш за все, це пов'язано із забороною продавати нерухомість за дорученням.

Чи чекати дешевих квартир від емігрантів

Війна призвела до величезної кількості біженців з центральних і східних регіонів України, включаючи Київ. Частина киян, які залишили рідне місто, влаштувавшись в інших країнах, прийняли рішення не повертатися, а тому розглядають питання продажу своєї нерухомості в столиці. Особливо це актуально для тих, хто володіє кількома квартирами.

Віталій Чернецький зазначає, що люди, які прийняли рішення не повертатися в Україну, хотіли б продати одну зі своїх квартир тут. Але не прагнуть повністю позбавлятися від нерухомості на випадок повернення в країну.

Однак, як зазначає експерт, поки у більшості випадків все обмежується інформаційними запитами. Потенційні продавці не готові до продажу квартир прямо зараз, чекаючи формування виразного рівня цін.