Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025

Після початку повномасштабного вторгнення Ужгород разом з Києвом та Львовом стабільно входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. За останні пів року вартість житла тут знову зросла.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, які зараз ціни на квартири в Ужгороді.
Ціни за останні пів року на вторинному ринку Ужгорода зросли на 5-10%, залежно від виду житла:
За даними ЛУН, щоб назбирати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, потрібно відкладати всю зарплату протягом 8,9 року, двокімнатну - 12,7 року, трикімнатну - 15,5 року.
Житло у новобудовах Ужгорода також подорожчало, в середньому ціни підскочили на 5% у валюті.
Вартість житла на первинці:
Зараз у продажу 78 черг ЖК, 11 забудовників при купівлі житла надають розтермінування, у 2-ох - можна взяти квартиру за іпотечною програмою "єОселя".
Вартість оренди квартир в Ужгороді протягом пів року залишається стабільною із незначними періодичними коливаннями.
Скільки коштує оренда:
В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі Ужгорода витрачають 76% зарплати, двокімнатної - 110%, трикімнатної - 118%.
Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
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