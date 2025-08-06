Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025

Скільки коштує житло на вторинному ринку

Ціни за останні пів року на вторинному ринку Ужгорода зросли на 5-10%, залежно від виду житла:

однокімнатні квартири: +5%, середня ціна зараз - 63 тисячі доларів;

двокімнатні: + 6%, середня ціна - 90 тисяч доларів;

трикімнатні: + 10%, середня ціна - 110 тисяч доларів.

За даними ЛУН, щоб назбирати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, потрібно відкладати всю зарплату протягом 8,9 року, двокімнатну - 12,7 року, трикімнатну - 15,5 року.

Ціни на вторинному ринку в Ужгороді (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість квартир у новобудовах

Житло у новобудовах Ужгорода також подорожчало, в середньому ціни підскочили на 5% у валюті.

Вартість житла на первинці:

економ-клас - 730 доларів;

комфорт - 970 доларів;

бізнес - 1 150 доларів;

преміум - 1 550 доларів.

Зараз у продажу 78 черг ЖК, 11 забудовників при купівлі житла надають розтермінування, у 2-ох - можна взяти квартиру за іпотечною програмою "єОселя".

Вартість квартир у новобудовах Ужгорода (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла

Вартість оренди квартир в Ужгороді протягом пів року залишається стабільною із незначними періодичними коливаннями.

Скільки коштує оренда:

однокімнатні квартири здають за 19 тисяч гривень;

двокімнатні - 27 400 гривень;

трикімнатні - 29 500 гривень.

В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі Ужгорода витрачають 76% зарплати, двокімнатної - 110%, трикімнатної - 118%.

Ціни на оренду житла в Ужгороді (скриншот)