Квартири в Одесі вже майже по два мільйона: що відбувається з цінами на Півдні України

Найдорожче - в Одесі

Найвищі ціни традиційно в Одесі. За однокімнатну квартиру тут просять у середньому 1,8 мільйона гривень, що на 24% більше, ніж рік тому. У Чорноморську - 1,1 мільйона гривень (+13%).

У Миколаєві житло коштує дешевше - 788 тисяч гривень (+0,5%), а в Херсоні - 623 тисячі гривень, що на 5% менше, ніж у травні торік.

Попит стрімко зростає

Інтерес до купівлі квартир найбільше зріс у Чорноморську - на 113%. В Одесі - на 71%, у Миколаєві - на 41%.

Однак пропозиція навпаки знизилася: в Одесі - на 15%, у Миколаєві - на 29%. У Чорноморську - єдиному з аналізованих міст - кількість оголошень про продаж зросла на 18%.

Оренда дорожчає

Ціни на довгострокову оренду також зросли. Найдорожче - в Одесі: 9,5 тисячі гривень (+27%). У Миколаєві та Чорноморську - по 6 тисяч гривень (+20% і +33% відповідно). Найдешевше орендувати квартиру в Херсоні - 3,5 тисячі гривень (+17%).

Попит на оренду найбільше зріс в Одесі - на 62%. У Миколаєві - на 7%, у Херсоні - на 5%. А от у Чорноморську знизився на 13%.

Пропозиція орендного житла зменшилась у більшості міст:

Одеса - мінус 45% оголошень;

Чорноморськ - мінус 72%;

Херсон - мінус 52%.

Лише в Миколаєві кількість оголошень зросла - на 19%.