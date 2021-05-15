В квартире в Киеве произошел взрыв, владельца госпитализировали

В Киеве на бульваре Академика Вернадского в квартире жилого дома произошел взрыв.В результате происшествия пострадал владелец.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.
В результате инцидента были повреждены окна квартиры, а также окна соседних квартир. Во время происшествия в помещении находился хозяин квартиры, мужчина, 1956 года рождения. Его медики госпитализировали.
Информация о других пострадавших пока не поступала.
На месте работают полиция и профильные службы, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.
Недавно в Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего произошло обрушение. Под завалами оказались два человека - пожилая женщина и мужчина, которых, к счастью, удалось вытащить живыми.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в Одессе произошел взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, в результате чего погиб человек, несколько пострадали. Жительница дома рассказала подробности о трагическом ЧП.