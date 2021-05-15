В квартире в Киеве произошел взрыв, владельца госпитализировали

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.

В результате инцидента были повреждены окна квартиры, а также окна соседних квартир. Во время происшествия в помещении находился хозяин квартиры, мужчина, 1956 года рождения. Его медики госпитализировали.

Информация о других пострадавших пока не поступала.

На месте работают полиция и профильные службы, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.