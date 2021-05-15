У квартирі в Києві стався вибух, власника госпіталізували

За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.

Внаслідок інциденту були пошкоджені вікна квартири, а також вікна сусідніх помешкань. На події в приміщенні перебував власник квартири, чоловік, 1956 року народження. Його медики госпіталізували.

Інформація про інших постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють поліція та профільні служби, які з’ясовують обставини та причини події.