В квартирах киевлян будет холоднее: Кличко ждет непростой отопительный сезон

В квартирах киевлян будущей зимой будет холоднее, чем обычно. Столицу ждет непростой отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время телемарафона.

По его словам, вопрос отопительного сезона - очень актуальный. Столичные власти сотрудничают с правительством, потому город зависит от энергоснабжения и поставок газа. "Нас интересует также цена на газ, как и каждого жителя города", - сказал он.

Кличко напомнил заявление главы Минрегиона Алексея Чернышова о непростом отопительном сезоне.

"И, возможно, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно", - сказал мэр, добавив, что в Киеве делают сейчас все, чтобы использовать современные технологии и подготовиться к зиме.

"Но все остальные вопросы лежат в плоскости государства. Мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", - заявил Кличко.