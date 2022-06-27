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В квартирах киевлян будет холоднее: Кличко ждет непростой отопительный сезон

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 11:13
В квартирах киевлян будет холоднее: Кличко ждет непростой отопительный сезон Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com.Vitaliy.Klychko)
Автор: Александр Белоус

В квартирах киевлян будущей зимой будет холоднее, чем обычно. Столицу ждет непростой отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время телемарафона.

По его словам, вопрос отопительного сезона - очень актуальный. Столичные власти сотрудничают с правительством, потому город зависит от энергоснабжения и поставок газа. "Нас интересует также цена на газ, как и каждого жителя города", - сказал он.

Кличко напомнил заявление главы Минрегиона Алексея Чернышова о непростом отопительном сезоне.

"И, возможно, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно", - сказал мэр, добавив, что в Киеве делают сейчас все, чтобы использовать современные технологии и подготовиться к зиме.

"Но все остальные вопросы лежат в плоскости государства. Мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", - заявил Кличко.

Напомним, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что тепло в квартиры украинцев в этом году будет подаваться таким образом, чтобы температура не превысила 18-20 градусов. Минимум составит 16 градусов.

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Киев Отопительный сезон
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