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У квартирах киян буде холодніше: Кличко чекає на непростий опалювальний сезон

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 11:13
У квартирах киян буде холодніше: Кличко чекає на непростий опалювальний сезон Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook. com.Vitaliy. Klychko)
Автор: Олександр Білоус

У квартирах киян майбутньою зимою буде холодніше, ніж зазвичай. Столицю чекає непростий опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час телемарафону.

За його словами, питання опалювального сезону - дуже актуальне. Столична влада співпрацює з урядом, тому місто залежить від енергопостачання і поставок газу. "Нас цікавить також ціна на газ, як і кожного жителя міста", - сказав він.

Кличко нагадав заяву глави Мінрегіону Олексія Чернишова про непростий опалювальний сезон.

"І, можливо, температура в будинках буде трохи нижче, ніж зазвичай", - сказав мер, додавши, що в Києві роблять зараз все, щоб використовувати сучасні технології і підготуватися до зими.

"Але всі інші питання лежать в площині держави. Ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв", - заявив Кличко.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що тепло в квартири українців цього року буде подаватися таким чином, щоб температура не перевищила 18-20 градусів. Мінімум складе 16 градусів.

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Київ Опалювальный сезон
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