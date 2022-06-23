В квартирах будет холодно? В Кабмине рассказали, что будет с отоплением зимой

"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", - написал он, добавив, что главное - это "обеспечить непрерывность тепла".

По его словам, "очевидно, что эта зима будет сверхсложной.

В то же время Чернышов считает, что отопительный сезон начнется вовремя, поскольку для этого у нас есть все предпосылки.

Министр также заявил, что "тарифы на тепло не изменятся".