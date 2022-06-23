У квартирах буде холодно? У Кабміні розповіли, що буде з опаленням узимку

"Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи", - написав він, додавши, що головне - це "забезпечити безперервність тепла".

За його словами, "очевидно, що ця зима буде надскладною.

Водночас Чернишов вважає, що опалювальний сезон почнеться вчасно, оскільки для цього в нас є всі передумови.

Міністр також заявив, що "тарифи на тепло не зміняться".