Квартира у спадок, але не оформлена: як уникнути проблем із законом і не втратити майно

Якщо не оформити спадщину - ви не власник

Навіть якщо ви давно живете у спадковій квартирі, платите комуналку і зробили ремонт, юридично житло вам не належить. Без свідоцтва про спадщину і реєстрації права власності ви не зможете:

продати або подарувати квартиру;

залишити її у спадок іншим;

законно захистити майно в разі спору.

"Фактичне користування нерухомістю не дає права власності", - наголошує юристка.

Які можуть бути наслідки:

вас можуть визнати самозаймачем. Особливо, якщо з'являться інші претенденти;

інші спадкоємці можуть оформити все на себе. А вас - виселити;

проблеми з державою. Якщо квартира була службова чи комунальна, її можуть забрати.

Що робити, щоб не втратити житло:

подайте заяву нотаріусу протягом 6 місяців після смерті родича. Інакше вважається, що ви відмовились від спадщини;

пропустили строк? Ідіть до суду. Потрібно довести поважні причини (наприклад, не знали про смерть);

зберіть усі документи. Техпаспорт, договір купівлі-продажу, витяги з реєстрів - усе знадобиться;

зареєструйте право власності. Без цього ви не зможете розпоряджатися квартирою.

Якщо минуло багато років і спадщина не оформлена

Це часта ситуація, особливо у селах. Але шанс все виправити є:

зверніться до юриста або нотаріуса;

подайте до суду заяву про встановлення факту прийняття спадщини;

зберіть докази проживання. Квитанції, договори, свідчення сусідів - усе, що підтверджує ваше фактичне володіння.

"Не затягуйте з оформленням. Документи на спадщину - це ваш захист у будь-якій юридичній ситуації", - додала Тернавська.