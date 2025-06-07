Квартира у спадок, але не оформлена: як уникнути проблем із законом і не втратити майно

Після отримання житла у спадок необхідно оформити його на себе, інакше це може створити серйозні проблеми - від неможливості продати житло до судових справ.
РБК-Україна розпитало юриста практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та партнери" Тетяну Тарнавську, що робити, аби не залишитися без нерухомості.
Навіть якщо ви давно живете у спадковій квартирі, платите комуналку і зробили ремонт, юридично житло вам не належить. Без свідоцтва про спадщину і реєстрації права власності ви не зможете:
"Фактичне користування нерухомістю не дає права власності", - наголошує юристка.
Це часта ситуація, особливо у селах. Але шанс все виправити є:
"Не затягуйте з оформленням. Документи на спадщину - це ваш захист у будь-якій юридичній ситуації", - додала Тернавська.
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