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Квартира в наследство, но не оформлена: как избежать проблем с законом и не потерять имущество

Что будет, если не оформить жилье, полученное в наследство (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

После получения жилья по наследству необходимо оформить его на себя, иначе это может создать серьезные проблемы - от невозможности продать жилье до судебных дел.

РБК-Украина расспросило юриста практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и партнеры" Татьяну Тарнавскую, что делать, чтобы не остаться без недвижимости.

Если не оформить наследство - вы не собственник

Даже если вы давно живете в наследственной квартире, платите коммуналку и сделали ремонт, юридически жилье вам не принадлежит. Без свидетельства о наследстве и регистрации права собственности вы не сможете:

  • продать или подарить квартиру;
  • оставить ее по наследству другим;
  • законно защитить имущество в случае спора.

"Фактическое пользование недвижимостью не дает права собственности", - отмечает юрист.

Какие могут быть последствия:

  • вас могут признать самозаймодавцем. Особенно, если появятся другие претенденты;
  • другие наследники могут оформить все на себя. А вас - выселить;
  • проблемы с государством. Если квартира была служебная или коммунальная, ее могут забрать.

Что делать, чтобы не потерять жилье:

  • подайте заявление нотариусу в течение 6 месяцев после смерти родственника. Иначе считается, что вы отказались от наследства;
  • пропустили срок? Идите в суд. Нужно доказать уважительные причины (например, не знали о смерти);
  • соберите все документы. Техпаспорт, договор купли-продажи, выписки из реестров - все понадобится;
  • зарегистрируйте право собственности. Без этого вы не сможете распоряжаться квартирой.

Если прошло много лет и наследство не оформлено

Это частая ситуация, особенно в селах. Но шанс все исправить есть:

  • обратитесь к юристу или нотариусу;
  • подайте в суд заявление об установлении факта принятия наследства;
  • соберите доказательства проживания. Квитанции, договоры, свидетельства соседей - все, что подтверждает ваше фактическое владение.

"Не затягивайте с оформлением. Документы на наследство - это ваша защита в любой юридической ситуации", - добавила Тернавская.

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Ранее мы писали о том, какие условия оформления наследства во время войны.

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