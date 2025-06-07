Квартира в наследство, но не оформлена: как избежать проблем с законом и не потерять имущество

После получения жилья по наследству необходимо оформить его на себя, иначе это может создать серьезные проблемы - от невозможности продать жилье до судебных дел.
РБК-Украина расспросило юриста практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и партнеры" Татьяну Тарнавскую, что делать, чтобы не остаться без недвижимости.
Даже если вы давно живете в наследственной квартире, платите коммуналку и сделали ремонт, юридически жилье вам не принадлежит. Без свидетельства о наследстве и регистрации права собственности вы не сможете:
"Фактическое пользование недвижимостью не дает права собственности", - отмечает юрист.
Это частая ситуация, особенно в селах. Но шанс все исправить есть:
"Не затягивайте с оформлением. Документы на наследство - это ваша защита в любой юридической ситуации", - добавила Тернавская.
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