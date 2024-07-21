Квартира в розстрочку. Які кредити дають в Україні та які ризики треба враховувати

Види кредитів на житло та головні ризики

Іпотека - це довгостроковий кредит, який надається банком на купівлю житла під заставу цієї ж нерухомості.

Ризики:

Фінансові зобов'язання на тривалий термін. Виплати можуть тривати від 10 до 30 років. Зміна процентної ставки. Якщо ставка плаваюча, вона може змінюватися протягом терміну кредиту, що може призвести до збільшення щомісячних платежів. Можливість втрати житла. У випадку неспроможності виплачувати кредит банк може вилучити квартиру як заставне майно.

Розстрочка від забудовника - це спосіб купівлі житла, при якому забудовник дозволяє виплачувати вартість квартири частинами протягом певного періоду часу.

Ризики:

Коротший термін виплат. Обмежений період для погашення заборгованості (до 5 років) може призвести до високих щомісячних платежів. Відсутність правового захисту. Можливі ризики у випадку банкрутства забудовника або затримок у будівництві, особливо якщо квартира купується на стадії будівництва. Обмежені можливості вибору. Забудовники зазвичай пропонують розстрочку тільки на певні об'єкти нерухомості. Необхідність великого початкового внеску.

Фото: В Україні є різні види кредитів на житло - розстрочка від забудовника, банківський кредит, іпотека (facebook.com/luckyland.dim)

Банківський кредит - це фінансова допомога від банку на будь-які потреби, включаючи купівлю житла без необхідності застави купленого об'єкта.

Ризики:

Висока процентна ставка. Процентні ставки на банківські кредити, як правило, вищі, ніж на іпотечні кредити, що збільшує загальну суму виплат. Коротший термін погашення. Банківські кредити мають коротший термін виплат (до 7 років). Відсутність застави. Без застави банки можуть вимагати вищі ставки або додаткові умови, такі як порука або страхування. Фінансове навантаження. Ризик неспроможності погасити кредит у випадку раптових змін у фінансовому стані позичальника, наприклад, втрата роботи або зниження доходів.

Чи вигідно купувати квартиру в кредит?

Купівля квартири в кредит може бути вигідною для багатьох людей, оскільки дозволяє стати власником житла без необхідності накопичувати повну суму відразу, каже Анатолій Перепельченко.

Це особливо актуально в умовах зростаючих цін на нерухомість, коли вартість квартири може збільшитися швидше, ніж людина зможе заощадити необхідну суму.

Однак, купівля квартири в кредит супроводжується значним фінансовим навантаженням. Протягом багатьох років вам доведеться виплачувати щомісячні платежі, які включають як основну суму боргу, так і відсотки. Це означає, що загальна вартість житла в кінцевому підсумку буде вищою через відсоткові нарахування.

Основним фактором, що визначає вигідність купівлі квартири в кредит, є умови договору. Процентна ставка, термін кредитування, розмір початкового внеску, а також наявність додаткових платежів і комісій значно впливають на загальні витрати.

Перед підписанням договору варто ретельно вивчити всі умови, проконсультуватися з фінансовими експертами та порівняти різні пропозиції на ринку. Лише тоді можна прийняти обґрунтоване рішення, яке буде фінансово вигідним і безпечним у довгостроковій перспективі.