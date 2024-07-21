Квартира в розстрочку. Які кредити дають в Україні та які ризики треба враховувати

Купівля квартири в кредит - один із популярних способів придбання житла. Для багатьох, особливо молодих сімей та тих, хто вперше вирішив придбати власне житло, кредитні програми стають справжнім рятівним колом. Але таке рішення потребує ретельного аналізу та розуміння всіх аспектів іпотечного кредитування.
Про основні види кредитів на житло, про ризики та вигоди іпотеки, розстрочки від забудовника та банківські кредити в коментарі РБК-Україна розповідає СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери", адвокат Анатолій Перепельченко.
Іпотека - це довгостроковий кредит, який надається банком на купівлю житла під заставу цієї ж нерухомості.
Ризики:
Розстрочка від забудовника - це спосіб купівлі житла, при якому забудовник дозволяє виплачувати вартість квартири частинами протягом певного періоду часу.
Ризики:
Банківський кредит - це фінансова допомога від банку на будь-які потреби, включаючи купівлю житла без необхідності застави купленого об'єкта.
Ризики:
Купівля квартири в кредит може бути вигідною для багатьох людей, оскільки дозволяє стати власником житла без необхідності накопичувати повну суму відразу, каже Анатолій Перепельченко.
Це особливо актуально в умовах зростаючих цін на нерухомість, коли вартість квартири може збільшитися швидше, ніж людина зможе заощадити необхідну суму.
Однак, купівля квартири в кредит супроводжується значним фінансовим навантаженням. Протягом багатьох років вам доведеться виплачувати щомісячні платежі, які включають як основну суму боргу, так і відсотки. Це означає, що загальна вартість житла в кінцевому підсумку буде вищою через відсоткові нарахування.
Основним фактором, що визначає вигідність купівлі квартири в кредит, є умови договору. Процентна ставка, термін кредитування, розмір початкового внеску, а також наявність додаткових платежів і комісій значно впливають на загальні витрати.
Перед підписанням договору варто ретельно вивчити всі умови, проконсультуватися з фінансовими експертами та порівняти різні пропозиції на ринку. Лише тоді можна прийняти обґрунтоване рішення, яке буде фінансово вигідним і безпечним у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, купівля квартири в новобудові – важливий та відповідальний крок, що часто супроводжується тривалим очікуванням завершення будівництва. На жаль, нерідко обіцяні терміни здачі будинку та видача покупцю ключів затримуються. Адвокат дав поради, що робити, коли забудовник не віддає ключі від житла та затримує строки.
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