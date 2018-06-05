Квартира Лещенко: НАБУ получило доступ к телефонам фигурантов дела

Детективы проверят встречи Лещенко с заимодателями

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в связи с расследованием покупки нардепом Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева получило доступ к его телефону и телефонам тех, у кого политик брал взаймы. Об этом пишет портал "Слово и Дело" со ссылкой на решение Соломенского райсуда Киева.

Отметим, Лещенко заявлял, что в августе-сентябре 2016 года занял 3,77 млн гривен у владельца "Украинской правды" Елены Притулы и 2 млн гривен у застройщика Владислава Ендржиевского. Причем оба заимодателя подтвердили, что предоставили нардепу займ. По словам последнего, Лещенко вернул ссуду уже через несколько дней.

В связи с этим детективы решили изучить место пребывания Лещенко и его заимодателей в течение периода их возможных встреч и попросили предоставить доступ к данным "Водафон Украины" по телефонам нардепа, Притулы и Ендржиевского. Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, в начале апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство из-за квартиры нардепа Сергея Лещенко. По словам руководителя САП Назара Холодницкого, анализ доходов и расходов не позволяет нардепу приобрести квартиру в центре Киева.