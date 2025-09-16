Квартира на Грушевського, яку повʼязували з Міндічем, належить родині Яценко: деталі

У реєстрі нерухомості зазначено, що Іван Кравчук володіє трьома квартирами в будинку за адресою Михайла Грушевського, 9а: квартира В15-2 площею 246 кв. м, квартира В15-1 площею 303 кв. м та квартира В6-2 площею 247 кв. м. Крім того, йому належать п’ять паркомісць у цьому ж будинку.

Про родинні зв’язки Антона Яценка та Івана Кравчука раніше повідомляв рух "Чесно". У декларації самого Яценка вказана дружина - Кравчук Людмила Іванівна, донька Івана Кравчука.

Дані з OpenDataBot підтверджують, що Іван Кравчук і його донька Людмила є співзасновниками об’єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул. Артема, 50.

Також відомо, що номер телефону, яким користується Іван Кравчук, деякі абоненти зберегли як "Іван Петрович від Яценка".

Загалом на тестя Яценко, Івана Кравчука, зареєстровано 78 об’єктів нерухомості: 38 земельних ділянок, 14 об’єктів комерційної нерухомості, 9 квартир, 11 будинків і 6 паркомісць.

Коментар Яценка

Журналістам вдалося зв’язатися з самим Антоном Яценком. Він підтвердив, що Іван Кравчук дійсно є його тестем і давно займається бізнесом зі здачі в оренду житлової та комерційної нерухомості.

Водночас Яценко наголосив: його тесть не є публічною людиною, не займається політикою і не знає, що відбувається у квартирах, які здаються в оренду.

"Я особисто ніколи не перебував у квартирах на вулиці Грушевського, 9А, що належать Кравчуку", - зазначив він.

Квартира з ванною в "золотих тонах": що розповів Железняк

Нагадаємо, 30 липня нардеп Ярослав Желєзняк у своєму телеграм-каналі "Залізний Нардеп" опублікував фото ванної кімнати в "золотих" тонах - із відповідними стінами, сантехнікою та унітазом. У дописі він зазначив: "Щодо квартири Міндіча. Довго не міг повірити, але кілька гостей підтвердили автентичність".

До публікації було додано посилання на YouTube-відео тривалістю 20 хв 40 сек, де демонструється лише це фото. У відео Железняк стверджує, що йдеться про квартиру Тимура Міндіча.

Він наголошував на зручному розташуванні - поруч із Верховною радою та урядовим кварталом, підземним паркінгом і охороною, що дозволяло проводити зустрічі непомітно.

У Telegram публікація швидко набрала 88 тисяч переглядів, на YouTube - 94 тисячі. Водночас варто зазначити, що у відео відсутні будь-які документальні докази: немає номера квартири, витягу з реєстру нерухомості чи підтвердження, що вона належить Міндічу.